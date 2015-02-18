27 лютого почнеться суд у справі екс-голови КМДА Попова щодо розгону Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив адвокат родичів героїв Небесної сотні Павло Дикань.

"27 лютого відбудеться перше судове засідання у Шевченківському суді за обвинуваченням колишнього керівника міста пана Попова у злочинах, пов'язаних з подіями 30 листопада 2013 року - побиття студентів", - заявив Дикань.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 13 лютого заявила про передачу до суду обвинувального акту у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Київської міської державної адміністрації Попова.

Попова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУМВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.