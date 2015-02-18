Апеляційний суд відмовився знімати арешт з коштів Єврейської громади Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято в ході засідання суду 18 лютого.

"Апеляційну скаргу залишити без задоволення. Рішення оскарженню не підлягає", - заявив головуючий у суддівської колегії суддя Валерій Лашевич.

При цьому, на думку присутнього на засіданні Нузброха, правових підстав для такого рішення суду не було.

«Жодних правових підстав залишити рішення першої інстанції без розгляду апеляційного суду не було. Коли держава не справляється із захистом власності своїх громадян, ці громадяни «голосують ногами», вони йдуть», - прокоментував УНІАН рішення суду Нузброх.

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«Програний бій це не програна війна. Я постараюся в рамках закону змусити ті органи, які незаконно це зробили, повернути гроші і вибачитися», - сказав Нузброх.

Нузброх нагадав, що 22 грудня 2014 року група СБУ провела обшук у відділенні банку "Альянс", де він орендував депозитну комірку. За його словами, камери були розкриті без понятих і без співробітників банку, і з них зникли гроші, в тому числі і кошти, залишені на зберігання євреями - біженцями з Донбасу. Нузброх зазначив, що співробітники СБУ так само вилучили, порушивши банківську таємницю, картки підписів у відділенні банку.