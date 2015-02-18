Анатолія Шарія можуть позбавити політичного притулку в Литві

Про це пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на литовський 15min.lt.

"Можу сказати, що після вашої публікації були здійснені певні юридичні процедури щодо як самого статусу біженця, так і оцінки нових обставин. У таких випадках, наскільки я знаю, крім всіх інших дій, заслуховують і самих зацікавлених осіб", - сказав у середу радник міністра внутрішніх справ Литви Томас Бяржинскас.

Шарієм у Литві зацікавилися після публікації 15min.lt про його прокремлівську діяльність у західній Європі.

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У 2012 році Анатолій Шарій стверджував литовській владі, що він переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

Однак після перемоги Майдану Віктор Янукович взагалі втік до Росії, а в Україні зараз при владі прозахідні партії. Це може означати, що зникли обставини, через які Шарієві був потрібен притулок.