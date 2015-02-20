Кожен десятий мобілізований є добровольцем - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко.

Читайте такожУ Міноборони кажуть, що мобілізація триває за планом“Говорячи про кількісні показники мобілізації, ми розвінчуємо фейки російської пропаганди про ніби-то проблеми мобілізації. Станом на сьогодні добровольців, що звернулися до військкоматів, є 5 тисяч 296 чоловік. З них 4 тисячі 58 уже пройшли медкомісію і визнані придатними для військової служби та відправлені до навчальних центрів та центрів перепідготовки. Тобто, це вже понад 10% від загальної кількості тих, хто підлягає мобілізації. Кожен десятий у нас доброволець”, - сказав Галушко.