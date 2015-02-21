Обама здійснює найбільшу помилку, не надаючи зброю Україні - Крамер

Таку думку висловив директор Інституту з прав та свобод людини МакКейна Девід Крамер в ефірі телемарафону ТСН.

"Я справді жалкую про те, що президент моєї країни продовжує не давати Україні оборонне озброєння. Я вважаю, що це найбільша помилка Обами у спробах розв'язати цю ситуацію. Якщо ми у 1994 році підписали Будапештський меморандум, я думаю, це покладає на нас певні зобов'язання — допомогти Україні у захисті своєї територіальної цілісності та суверенітету", - сказав Крамер.

Він побоюється, що Обама зрозуміє свою помилку лише тоді, коли ситуація в Україні значно погіршиться.

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Разом із тим, Девід Крамер вважає, що рік тому, коли переміг Майдан, мало хто міг передбачити, що за цим підуть події у Криму і на Донбасі.

"Я думаю, те що сталося рік тому було трагедією, а також великою демонстрацією міці українського народу. Сотні тисяч, якщо не мільйони українців, хотіли кращого майбутнього для своєї країни. Тому вони вийшли на вулиці. Але потім ми побачили, що Путін злякався, що те, що сталося в Україні, може статися і в Росії. Саме тому він почав свій наступ на Україну — спочатку на Крим, а потім на Схід України. І Україна платить надзвичайно велику ціну через агресію Путіна. Я не думаю, що рік тому хтось міг передбачити, що ситуація буде настільки негативно розвиватися", - сказав директор Інституту МакКейна.