У Львові в купе потяга знайшли схованку з боєприпасами

У Львові в купе пасажирського потяга «Бердянськ-Львів» сьогодні виявлено схованку з боєприпасами.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, в купе поїзда було виявлено гранати, ракетницю та патрони, які були замотані в матрац. Про них в чергову частину міліції повідомив начальник цього потяга.

Знахідку на місці події оглянули оперативники, кінологи і вибухотехніки. При огляді купе вибухотехнічною службою було виявлено і вилучено чотири гранати (2 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, 1 гранату РГН), одну сигнальну ракетницю та один патрон діаметром 32 мм, довжиною 130 мм.

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