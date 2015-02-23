Через курс долара на ринках Хмельницького половина місць вже закриті

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконувач обов'язків міського голови, секретар ради Костянтин Чернилевський.

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“Ситуація погана. Половина місць на ринках закриті через різкий стрибок курсу долара до гривні. Негайно треба стабілізувати економіку. Малий бізнес і, зокрема, ринки мляво працюють у період галопуючої інфляції. Паралельно варто б переходити на імпортно-замінні товари. Потрібно поширювати власне виробництво”, - зазначив він.

За його словами, якщо курс гривні не підніметься, доходи не виростуть то покупцям не буде, що робити на ринках через низьку купівельну спроможність.

Водночас Чернилевський виключив можливість протестів підприємців під міською радою.

“Під мерією їм немає чого добиватися — ми не впливаємо на валютний курс. Міська влада й так іде завжди на зустріч. А протестувати підприємці можуть, оскільки психологічний стан у них досить тяжкий”, - вважає виконувач обов'язків міського голови.

Довідка УНІАН. У Хмельницькому нараховується понад 40 ринків, на яких працює близько 30 тис. підприємців.