Останній тиждень зими принесе в Україну весняне потепління до +15

Лише на сході буде холодніше, близько 0-4 градусів морозу. Протягом тижня температура повітря буде коливатися в межах 2-8 градусів тепла. У другій половині тижня потеплішає ще на кілька градусів і на півдні України можливо навіть 12-15 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».

Опади у вигляді дощу пройдуть переважно в західній частині, також 23 лютого вони можливі ще й на півночі. А в кінці тижня атмосферні фронти збільшать вологість у більшості областей. Менше всього опадів очікується на сході України.

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Місцями можуть виникати тумани та димки, а в Карпатах внаслідок теплої погоди можлива загроза снігових лавин.

У Києві протягом тижня погода очікується теплою, температура повітря складе 3-7 градусів вище нуля. Періодичні опади можливі 23 лютого і в кінці тижня. У столиці місцями спостерігатимуться тумани.