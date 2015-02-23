Останній тиждень зими принесе в Україну весняне потепління до +15
Останній тиждень лютого в Україні очікується теплим, навіть у нічні години температура повітря складе близько нуля або 0-4 градуси тепла.
Лише на сході буде холодніше, близько 0-4 градусів морозу. Протягом тижня температура повітря буде коливатися в межах 2-8 градусів тепла. У другій половині тижня потеплішає ще на кілька градусів і на півдні України можливо навіть 12-15 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».
Опади у вигляді дощу пройдуть переважно в західній частині, також 23 лютого вони можливі ще й на півночі. А в кінці тижня атмосферні фронти збільшать вологість у більшості областей. Менше всього опадів очікується на сході України.
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Місцями можуть виникати тумани та димки, а в Карпатах внаслідок теплої погоди можлива загроза снігових лавин.
У Києві протягом тижня погода очікується теплою, температура повітря складе 3-7 градусів вище нуля. Періодичні опади можливі 23 лютого і в кінці тижня. У столиці місцями спостерігатимуться тумани.