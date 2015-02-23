Чубаров: жодна справа про зникнення кримських татар не розслідувана

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Голова Меджлісу нагадав про вбивство Решата Аметова. "Троє молодих людей - Леонід Корж, Сейран Зінедінов і Тимур Шаймарданов, - один за іншим, вони всі були пов'язані однією волонтерською діяльністю. Вони допомагали українським гарнізонах під час окупації. І досі ми не знаємо про їхню долю", - сказав він.

Рефат Чубаров навів ще кілька випадків викрадення людей і підкреслив, що "ні одна справа про викрадення, зникнення кримських татар не розслідувана".

Однак, за словами Рефата Чубарова, окупаційна влада порушує кримінальні справи проти кримських татар - за останньою інформацією, мова йде про судові процеси у відношенні більш ніж 130 осіб. В основному, додав Чубаров, це стосується подій 3 травня 2014 року, коли лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва не пустили в Крим, а його співвітчизники влаштували масову акцію протесту.

Рефат Чубаров зазначив, що на сьогоднішній день, за даними обласних адміністрацій, які ведуть реєстрацію вимушених переселенців, з Криму виїхало близько 20 тис. осіб, з яких 7-10 тис. - кримські татари.