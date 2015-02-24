16-й російський «гумконвой» для Донбасу виїхав до Ростовської області

Про це повідомляє ТАСС.

"Колона сьогодні вранці вийшла з центру МНС в Ногільську і попрямувала в Ковалівку Донського рятувального центру, де вона буде доукомплектована вантажем. Також до колони приєднаються і автомобілі з інших російських регіонів", - заявили в прес-службі МНС Росії.

У МНС Росії повідомили, що як і в попередніх колонах, у вантажі будуть нібито знаходиться продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

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Також у МНС заявили, що колона вирушить в Донецьк і Луганськ "дотримуючись всіх міжнародних правил".

Попередня колона з гуманітарним вантажем" прибула 20 лютого. Однак українські прикордонники та представники Міжнародного Червоного Хреста не мають доступу до перевірки вантажів, які ввозяться в Україну.