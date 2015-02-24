ООН майже вдвічі збільшила суму гумдопомоги Україні

Очікується, що 24 лютого ООН представить у Києві переглянутий план допомоги Україні. Збільшення вартості підтримки України в ООН пояснили загостренням ситуації в країні. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на доповідь Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Як наголошується в доповіді, мирні жителі, "які залишають бункери" в Дебальцевому, де "знизилася інтенсивність бойових дій", потребують термінової допомоги.

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За підрахунками ООН, необхідно надати продукти харчування, непродовольчі товари та медичну допомогу понад 5 тис. мирних жителів у м.Дебальцеве.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала проведення в ООН негайної реформи для того, щоб Організація могла виконувати свої функції з підтримки миру в охоплених війною регіонах.