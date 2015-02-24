В українських школах не будуть запроваджувати 12-річну систему навчання
12:32, 24 лютого 2015Суспільство
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Наступного навчального року 12-річної системи навчання у школах не буде.
Наступного навчального року 12-річної системи навчання у школах не буде / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це перед початком наради з директорами департаментів Міністерства освіти заявив міністр освіти Сергій Квіт.
Читайте такожМОН ніколи не погодиться ввести 9-річну систему обов'язкової освіти - КвітЗа його словами, це питання не на часі. "Наступного навчального року 12-річної системи навчання не буде", - сказав міністр.
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