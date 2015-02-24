В українських школах не будуть запроваджувати 12-річну систему навчання

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед початком наради з директорами департаментів Міністерства освіти заявив міністр освіти Сергій Квіт.

Читайте такожМОН ніколи не погодиться ввести 9-річну систему обов'язкової освіти - КвітЗа його словами, це питання не на часі. "Наступного навчального року 12-річної системи навчання не буде", - сказав міністр.