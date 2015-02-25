Харківська міськрада не включила питання про визнання РФ агресором до порядку денного

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію внести до порядку денного проект рішення підтримати постанову Верховної Ради від 27 січня про звернення до європейських і світових інституцій та національних парламентів про визнання Російської Федерації державою-агресором сьогодні на сесії з голосу вніс позафракційний депутат Дмитро Маринін.

Читайте такожКіровоградська міськрада визнала Росію агресором

У свою чергу харківський міський голова Геннадій Кернес наголосив, що не є компетенцією Харківської міської ради голосувати за політичні рішення. Крім того мер підкреслив, що включення питання до порядку денного без розгляду його на комісіях суперечитиме регламенту. "Я хочу, щоб такі питання, дуже дуже політичні тут не розглядалися", - наголосив Геннадій Кернес.

За результатами голосування включення питання до порядку денного підтримали 19 депутатів, утримались - 3, проголосували проти - 47.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком засідання месію Харківської міськради пікетували активісти ВО "Свобода" та "Демократичного альянсу" з вимогою до депутатів визнати Російську Федерацію країною-агресором.