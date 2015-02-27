У Криму окупанти "націоналізували" Ялтинську кіностудію

"Включення до складу власності Республіки Крим майна ЗАТ "Ялтинська кіностудія" обумовлено необхідністю його подальшого використання для потреб Республіки Крим", - йдеться в пояснювальній записці до постанови так званого "парламенту" Криму, передає ZN.UA.

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У п'ятницю 27 лютого окупаційна влада оголосила, що дія механізму націоналізації об'єктів приватної власності з 1 березня припиняється.

"Перелік майна, яке обліковується як власністьРеспубліки Крим, є остаточним і не підлягає доповненню шляхом включення до нього нових об'єктів, починаючи з 1 березня 2015 року", - йдеться в постанові "парламенту".