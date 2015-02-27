На вихідних в Україні очікується тепла погода, а дощі чергуватимуться з сонцем
28 лютого - 1 березня в Україні буде переважати суха повітряна маса, однак зима завершиться, а весна почнеться періодичними туманами.
У неділю на півночі і заході пройдуть дощі, які будуть чергуватися з проясненнями. Температура повітря істотно не зміниться, вдень очікується 2-9 тепла, на Закарпатті та у південній частині в суботу місцями до 10-15 градусів тепла. Вночі 0-6 градусів тепла, на північному сході місцями 0-3 морозу. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині переважно без опадів, лише 1 березня місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 тепла, на Закарпатті до 10-12 градусів тепла.
У північних областях без опадів, 1 березня місцями дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.
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У центральній частині істотні опади не передбачаються. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-8 градусів тепла.
У східних областях буде переважно сухо. Температура повітря вночі 0-4 тепла, місцями 0-2 морозу, вдень 2-7 тепла.
У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів, у суботу місцями 10-15 тепла.
У Києві 28 лютого переважно без опадів, 1 березня місцями дощ. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 3-6 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.