З березня проїзд у маршрутках Запоріжжя подорожчає майже до 7 гривень

Згідно з інформацією, опублікованою 27 лютого на офіційному порталі Запорізької міськради, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні виконкому Запорізької міської ради.

«Згідно з рішенням виконкому Запорізької міської ради автопідприємствам-перевізникам дозволено, тимчасово, з 2 березня по 1 липня, підвищити діючий тариф: на 50 коп. на 18 маршрутах, на 75 коп. - на 2 маршрутах, на 1 грн - на 5 маршрутах і на 2 грн на 67 міських маршрутах.

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Серед причин підвищення вартості проїзду міська влада називає зростання цін на паливо і комплектуючі. У той же час найбільше подорожчав проїзд в Хортицький район Запоріжжя, де маршрути не найпротяжніші, але мешканці не мають альтернативи у вигляді електротранспорту і маршрутів без пересадок в більшість інших районів міста.

Довідка УНІАН, таке підвищення вартості проїзду в міському автотранспорті Запоріжжя - друге з початку 2015 року: з січня ціни на проїзд були підняті на 0,5-1,5 грн - до 3-4,75 грн за поїздку. Представниками мерії Запоріжжя січневе підвищення цін на проїзд у міському автотранспорті, декларувалося як тимчасове, проте після закінчення зазначеного строку, повернення до колишніх цінами на проїзд не сталося.