З полону бойовиків визволили 10 осіб, серед яких вісім - волонтери

21:52, 28 лютого 2015
Суспільство
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Міноборони намагається поступово звільняти заручників.

REUTERS

8 волонтерів, бійця 128 бригади та одного цивільного вдалося визволити з полону терористів.

Про це "5 каналу" повідомив  радник заступника міністра оборони Василь Будик.

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З його слів, на черзі - ще 4 заручника.

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