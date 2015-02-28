З полону бойовиків визволили 10 осіб, серед яких вісім - волонтери
21:52, 28 лютого 2015Суспільство
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Міноборони намагається поступово звільняти заручників.
REUTERS
8 волонтерів, бійця 128 бригади та одного цивільного вдалося визволити з полону терористів.
Про це "5 каналу" повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик.
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З його слів, на черзі - ще 4 заручника.
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