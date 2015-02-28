З полону бойовиків визволили 10 осіб, серед яких вісім - волонтери

Міноборони намагається поступово звільняти заручників.

8 волонтерів, бійця 128 бригади та одного цивільного вдалося визволити з полону терористів. Про це "5 каналу" повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик. Читайте такожБойовики змушують полонених "кіборгів" розбирати завали аеропорту Донецька (фото) З його слів, на черзі - ще 4 заручника.

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