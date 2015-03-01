З полону бойовиків звільнено чотирьох бійців 128-ї бригади – Будик

22:27, 01 березня 2015
Суспільство
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З полону терористів визволили чотирьох бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади.

topwar.ru

Про це "5 каналу" повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик, пише Українська правда.

За його даними, звільнені - Руслан Шкамлотов, Ігор Пилипака, Юрій Іванюк та Євген Шевчук, вони вже повертаються додому.

За словами Будика, стан здоров’я бійців задовільний.

Як відомо, напередодні Будик повідомив, що з полону звільнено  8 волонтерів, бійця 128-ї бригади та одного цивільного.

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