З полону бойовиків звільнено чотирьох бійців 128-ї бригади – Будик

Про це "5 каналу" повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик, пише Українська правда.

За його даними, звільнені - Руслан Шкамлотов, Ігор Пилипака, Юрій Іванюк та Євген Шевчук, вони вже повертаються додому.

За словами Будика, стан здоров’я бійців задовільний.

Як відомо, напередодні Будик повідомив, що з полону звільнено 8 волонтерів, бійця 128-ї бригади та одного цивільного.