У Львові евакуювали міжнародний аеропорт через "замінування"

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, о 07.00 на телефон оперативної лінії «102» надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухівки в міжнародному аеропорту „Львів”. Невідомий сказав, що вибух станеться сьогодні, 2 березня, о 22.00. Жодних вимог, які б могли відвернути вибух, анонім не висував, додала Добровольська.

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На місці працюють вибухотехніки, рятувальники, кінологи, прибули медики та представники інших служб, яких залучають у таких випадках, сказала начальник ВЗГ.