У Мінагрополітики обіцяють через день-два стабілізувати ситуацію з продовольством

Про це журналістам повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

«Ми зараз створили робочу групу, щоб зрозуміти ситуацію. Ми зібрали всіх «мережевиків» і «рітейл». Якоїсь загальної ситуації немає, у кожного рітейлера своя картина: у когось зник цукор, у інших - гречка, у третіх - сіль, хоча солі у нас величезна кількість. Продуктів харчування багато, вони є в наявності. І все, що було, це пов'язано з панікою, спекуляцією і частково логістикою», - сказав міністр.

Павленко запевнив, що в Україні є і цукор, і зерно для виробництва борошна.

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«У нас перевиробництво цукру - 700 тис. тонн, зерна - 5,2 млн тонн при внутрішній потребі 2,1 млн тонн. Борошномельні підприємства працюють у три зміни», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що ситуація поліпшується. «Я сподіваюся, що день-два - і ситуація покращиться. Вона вже краща, ніж була вчора, а завтра вона буде краща, ніж сьогодні», - сказав Павленко, додавши, що продукти повертаються на полиці, а ціни знижуються до «доажіотажного рівня».

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Також міністр зазначив, що зараз мета Мінагропроду не покарати торговців, а не допустити подібної ситуації в майбутньому.

«Зараз наше завдання - зрозуміти причини паніки. Наша справа не покарати, а зрозуміти, чому таке сталося, і не допустити розвитку аналогічної ситуації в майбутньому», - резюмував міністр.