Завтра в Україні різко похолоднішає: температура вночі знизиться до 5 градусів морозу

4 березня в Україні похолодає, температура повітря в Україні вночі до 4 тепла - 3 морозу, на заході до 5 градусів морозу, вдень 0-5 тепла, на півдні до 5-7 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.

Атмосферний фронт із заходу переміститься на схід і південь України - там очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На решті території опади припиняться, буде переважно сухо, лише на крайньому заході місцями випаде мокрий сніг.

У західній частині переважно без опадів, лише на Волині, в Рівненській і Львівській областях місцями очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла, місцями 0-2 морозу.

У північних областях - без опадів, тільки в Сумській області пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 тепла, на Сумщині та Чернігівщині місцями 0-2 морозу.

У центральній частині буде переважати суха погода, лише в Дніпропетровській області місцями опади. Температура повітря вночі та вдень 0-5 тепла.

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У східних областях очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 тепла.

У південній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.