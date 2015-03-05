На Львівщині запрацював єдиний номер екстреної служби "112"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, у Львові сьогодні відбулось урочисте підписання меморандуму про впровадження на Львівщині служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112».

В рамках підписання меморандуму відбулась презентація роботи телефонної лінії «112».

Документ підписами скріпили голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, начальник ГУ ДСНС України у Львівській області Сергій Дмитровський, начальник ГУ МВС України у Львівській області Дмитро Загарія, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Богдан Чечотка, голова правління ПАТ «Львівгаз» Володимир Зленко та директор Львівського обласного контактного центру Тарас Роп’яник.

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Усі сторони, що підписали цей Меморандум, зобов’язались невідкладно та оперативно реагувати на всі виклики, які надходять з телефонного номера «112».

Голова Львівської облради Колодій зазначив, що запровадження єдиного номера екстреної служби ”112” повинно якісно позначитись на якості життя людей.

«Введення в дію системи екстреного виклику – це крок, який наближає українське суспільство до європейських стандартів», - сказав він.

Також голова облради закликав громаду Львівщини, зокрема, й журналістів активно долучатись до усунення недоліків та вдосконалення роботи служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером.

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Система виклику допомоги за номером «112» – це перший в Україні тестовий проект екстреної служби допомоги за єдиним номером, який охоплює всю область і об`єднує чотири служби – швидку медичну допомогу, міліцію, аварійну газову та пожежно-рятувальну служби. Також, за телефоном «112» можна подати звернення в обласну або районні райдержадміністрації області з приводу житлово-комунальних об’єктів. Кожне звернення та виклик зніматиметься з контролю лише після підтвердження про виконання.

На час впровадження єдиного телефонного номеру екстреної служби «112» паралельно із ним на Львівщині продовжуватимуть працювати телефони 101, 102, 103 i 104.