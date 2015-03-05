У Криму зник зв'язок з батьком заарештованого активіста

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Кримську польову місію з прав людини.

«Він планував у Києві дати коментарі пресі й мав повернутися до Криму. На даний момент родичі не можуть з ним зв'язатися і висловлюють побоювання, що його могли викрасти з метою чинити тиск на Олександра Костенка», – повідомляє адвокат Дмитро Сотников.

За інформацією Кримської польової місії, батько Олександра Костенка був у Києві. Але він терміново поїхав назад до Криму після дзвінка другого сина Євгена, який повідомив, що співробітники ФСБ знову проводять обшук в їхній квартирі в Сімферополі.

Читайте такожУ Криму активіста Майдану посадили на 2 місяці за побиття беркутівцяУ середу, 4 березня, він повідомив Євгена, що в'їхав у Крим, і після цього зв'язок з ним зник.

Як повідомлялося раніше, активіста кримського Євромайдану Олександра Костенка заарештували в Криму 8 лютого. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого п. «Б» ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу Росії («навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі відносно якоїсь соціальної групи»).

Російські правоохоронні органи звинувачують його в тому, що він кинув камінь у співробітника українського МВС у Києві 18 лютого 2014 року.

Зараз Олександр перебуває в СІЗО-1 Сімферополя. Він заявив, що до нього застосовуються тортури.