З Криму та Донбасу до інших регіонів переселено понад 770 тис. осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

З Донецької, Луганської областей переселено 750 тис. 793 особи (за добу – 2 тис. 197 осіб, із яких 239 дітей та 1 тис. 396 інвалідів та осіб похилого віку), а також громадяни, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь – 20 тис. 291 особа (за добу – 6 осіб), із яких 5 тис. 610 дітей та 1 тис. 552 інваліди та особи похилого віку.

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Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб у холодну пору року.

На цей час визначено 912 об’єктів різних форм власності, у яких можливе розміщення 15 тис. 478 внутрішньо переміщених осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними ООН, гуманітарної допомоги в Україні потребують 5 мільйонів людей.