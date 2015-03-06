ВМС залишаться повноцінним видом Збройних Сил, штаб з Одеси переводити не будуть - Тимчук

Про це йдеться у відповідях Генштабу на запити депутата ВР Дмитра Тимчука, повідомив Тимчук у своєму Facebook.

"Відповідно до розробленого в МО проекту Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на 2015-2017 рр, ВМС залишаться у складі ВСУ як повноцінний вид Збройних Сил (ні про які скорочення до флотилії мова, якщо вірити військовому керівництву, не йде)", - повідомив Тимчук.

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