ВМС залишаться повноцінним видом Збройних Сил, штаб з Одеси переводити не будуть - Тимчук

15:20, 06 березня 2015
Суспільство
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У Генштабі стверджують, що ВМС України не будуть скорочувати до флотилії, а штаб флоту - переводити з Одеси.

ВМС не будуть переводити з Одеси

Про це йдеться у відповідях Генштабу на запити депутата ВР Дмитра Тимчука, повідомив Тимчук у своєму Facebook.

"Відповідно до розробленого в МО проекту Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на 2015-2017 рр, ВМС залишаться у складі ВСУ як повноцінний вид Збройних Сил (ні про які скорочення до флотилії мова, якщо вірити військовому керівництву, не йде)", - повідомив Тимчук.

Читайте такожВ Одесі військові моряки презентували фотовиставку до Дня Збройних силТакож в Генштабі заявили, що про переведення штабу ВМС з Одеси не йдеться.

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