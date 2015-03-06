ВМС залишаться повноцінним видом Збройних Сил, штаб з Одеси переводити не будуть - Тимчук
15:20, 06 березня 2015Суспільство
234 0
У Генштабі стверджують, що ВМС України не будуть скорочувати до флотилії, а штаб флоту - переводити з Одеси.
ВМС не будуть переводити з Одеси / Фото УНІАН
Про це йдеться у відповідях Генштабу на запити депутата ВР Дмитра Тимчука, повідомив Тимчук у своєму Facebook.
"Відповідно до розробленого в МО проекту Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на 2015-2017 рр, ВМС залишаться у складі ВСУ як повноцінний вид Збройних Сил (ні про які скорочення до флотилії мова, якщо вірити військовому керівництву, не йде)", - повідомив Тимчук.
Читайте такожВ Одесі військові моряки презентували фотовиставку до Дня Збройних силТакож в Генштабі заявили, що про переведення штабу ВМС з Одеси не йдеться.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter