Правозахисники заявляють про знущання у Сімферопольському СІЗО

Як повідомили правозахисники Кримської польовий місії з прав людини, громадянин України Олександр Костенко, який міститься в Сімферопольському слідчому ізоляторі, написав відкритий лист, у якому повідомив про знущання над ним з боку співкамерників.

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У листі також йдеться про відсутність можливості оскаржити ці дії в адміністрації установи через постійні погрози на свою адресу, повідомляє прес-служба Уповноваженого ВР України з прав людини.

«Крім цього, адвокат затриманого Дмитро Сотников стверджує, що Олександр Костенко був доставлений у слідчий ізолятор зі слідами застосування тортур, а також про застосування до нього тортур безпосередньо в СІЗО», – повідомила у своєму листі омбудсман України.

Лутковська звернулась до своєї російської колеги з проханням сприяти проведенню об’єктивного, ефективного та неупередженого розслідування за вказаним фактом та надати сприяння у захисті прав громадянина України.

Нагадаємо, РФ окупувала Автономну Республіку Крим у березні 2014 року.