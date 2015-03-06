Голова МЗС Нідерландів закликає не робити передчасних висновків про причини катастрофи Боїнга

Про це він сказав у п’ятницю, 6 березня, під час неформального саміту голів МЗС Євросоюзу у Ризі, коментуючи повідомлення у ЗМІ, пише Радіо Свобода.

«Робити будь-які коментарі допоки не будуть зібрані разом всі документи – безвідповідально. Наразі люди працюють над цим у кооперації з іншими країнами. У Раді безпеки ООН неодноразово наголошувалося, що дуже важливо, щоб люди, відповідальні за це, постали перед судом. Тож ми продовжуємо нашу роботу без спекуляцій, об’єктивно. А результати з’являться тоді, коли вони мають з’явитися», – сказав Кундерс.

Читайте такожМЗС: Амністія не стосується терористів, які збили Боїнг«Боїнг-777» рейсу MH17 Амстердам – Куала-Лумпур був збитий над Донеччиною 17 липня. Загинули всі 298 людей, які були у ньому. Більшість жертв була громадянами Нідерландів, Україна передала розслідування цій державі. Україна звинуватила бойовиків у тому, що вони, за сприяння Росії, збили літак. Російська сторона і сепаратисти ці звинувачення відкидають.

Наразі розслідування причин катастрофи «Боїнга-777» триває.