Порошенко підписав закон про грошову допомогу в разі загибелі працівника міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон спрямований на посилення соціального захисту працівників міліції.

Документом встановлюється єдиний підхід до виплати одноразової грошової допомоги правоохоронцям у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи встановлення інвалідності на рівні з військовослужбовцями Збройних сил, інших силових відомств.

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Документом вносяться зміни до Закону "Про міліцію" і встановлюється одноразова грошова допомога для членів сімей, батьків та утриманців працівників міліції у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб у разі їхньої загибелі під час виконання службових обов’язків.

У випадку отримання поранення, яке призвело до встановлення інвалідності, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ, працівники міліції отримуватимуть допомогу у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму у разі встановлення інвалідності I групи, 200-кратного - при отриманні II групи, 150-кратного - у разі встановлення інвалідності III групи.

У випадку часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності розмір допомоги становитиме від 20-кратного до 100-кратного прожиткового мінімуму.