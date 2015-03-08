На Керченській переправі зібралася черга з понад тисячі фур і вантажівок

Про це повідомляє «Єдина транспортна дирекція».

Зараз в порту «Кавказ» немає черги легкових машин, у порту «Крим» - 20 легкових автомобілів. Працюють пороми великої місткості «Іонас», «Олімпіада», «Глюкофілоуса», а також пороми «Керченський-2» і «Єйськ».

Читайте такожКерченська переправа знову не працює через сильний вітер

З боку Краснодарського краю на навантаження на вантажний лінії всього зареєстровані 957 вантажних автомобілів. З них відправлення за маршрутом порт Новоросійськ - Керченський морський торговельний порт очікують 207 вантажних машин, за маршрутом порт Кавказ - порт Крим у черзі 750 фур.

З боку Криму всього зареєстровано 367 вантажних автомобілів. На маршруті Керченський морський торговельний порт - порт Новоросійськ своєї черги чекають 12 вантажних автомобілів, на маршруті порт Крим - порт Кавказ 355 фур.