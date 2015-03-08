Завтра в Києві відбудуться заходи до 201-ї річниці народження Шевченка
10:36, 08 березня 2015Суспільство
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У понеділок, 9 березня, президент України Петро Порошенко візьме участь у заходах з нагоди 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.
Завтра в Україні святкуватимуть роковини Шевченка / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 12.00 за участі Порошенка розпочнеться церемонія покладання квітів до пам’ятника Шевченку.
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