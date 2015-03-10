Литва підтримує запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС
Литовська Республіка підтримує перспективу запровадження режиму безвізових поїздок громадян України до ЄС.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ Литовської Республіки Андрюс Крівас під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Наталією Галібаренко, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України.
Також, за словами Крівас, Литва виступає за збільшення фінансової допомоги від МВФ, ЄС та інших міжнародних фінансових структур для стабілізації політичної і економічної ситуації в Україні. У цьому контексті вирішальне значення матиме успішна реалізація керівництвом України системних реформ, зазначив він.
Читайте такожУ Мін’юсті сподіваються на введення безвізового режиму з ЄС у травніКрім того, під час обговорення ситуації на сході України заступник міністра закордонних справ Литви висловив впевненість у необхідності подальшого тиску на РФ, у тому числі шляхом посилення санкцій, з метою припинення російської агресії проти України.
При цьому литовська сторона наголосила на беззастережній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та засудила агресивні дії Росії на Донбасі та в Криму, йдеться в повідомленні.
Також обопільно відзначено важливість збільшення чисельності та посилення технічних можливостей моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі для здійснення контролю за виконанням Мінських домовленостей, поінформували в прес-службі.