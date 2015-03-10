Литва підтримує запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Литовської Республіки Андрюс Крівас під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Наталією Галібаренко, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України.

Також, за словами Крівас, Литва виступає за збільшення фінансової допомоги від МВФ, ЄС та інших міжнародних фінансових структур для стабілізації політичної і економічної ситуації в Україні. У цьому контексті вирішальне значення матиме успішна реалізація керівництвом України системних реформ, зазначив він.

Читайте такожУ Мін’юсті сподіваються на введення безвізового режиму з ЄС у травніКрім того, під час обговорення ситуації на сході України заступник міністра закордонних справ Литви висловив впевненість у необхідності подальшого тиску на РФ, у тому числі шляхом посилення санкцій, з метою припинення російської агресії проти України.

При цьому литовська сторона наголосила на беззастережній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та засудила агресивні дії Росії на Донбасі та в Криму, йдеться в повідомленні.

Також обопільно відзначено важливість збільшення чисельності та посилення технічних можливостей моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі для здійснення контролю за виконанням Мінських домовленостей, поінформували в прес-службі.