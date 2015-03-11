У мережі з’явився трейлер українського серіалу про події на Донбасі

Серіал знімають телеканал "2+2" і компанія "Президент фільм Україна".

"Гвардія" - це історія про перших добровольців, які після кривавих подій на Майдані, відгукнулися на заклик записатися до лав Національної гвардії України. Різні за віком, соціальним статусом, сімейним станом, вони відправилися в тренувальний табір. Тут різношерстні, а іноді конфліктні хлопці повинні пройти школу справжнього бійця. Чи зможуть кадрові військові і новобранці, які ще вчора стояли по різні сторони барикад, стати єдиною командою, здатною захистити свою країну", - йдеться в анонсі нового серіалу на сайті телеканалу.

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У головних ролях - Олексій Горбунов, Ахтем Сейтаблаєв, Дмитро Ступка, Костянтин Шафоренко, Вано Янтабілідзе.

Зазначається, що прем'єра перших чотирьох серій серіалу "Гвардія" запланована до річниці створення Нацгвардії – на весні 2015 року.