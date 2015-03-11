"Дякуємо, Путін": на обкладинці австрійського журналу з’явилися українські бійці

Фото українців з протезами автори розмістили на обкладинці видання із заголовком «Дякуємо, Путін!», передає Vidia.

У статті журналіст Лідія Акришора розповідає про долі п’ятьох українських військових. Їх важко поранили на Донбасі, в результаті вони втратили одну або обидві ноги.

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Зараз бійці перебувають на лікуванні в австрійському реабілітаційному центрі – вчаться ходити.