"Дякуємо, Путін": на обкладинці австрійського журналу з’явилися українські бійці

23:01, 11 березня 2015
Суспільство
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Українські військові, які у боях на сході втратили ноги, стали героями матеріалу австрійського видання biber.

Фото: Marko Mestrovic Photography

Фото українців з протезами автори розмістили на обкладинці видання із заголовком «Дякуємо, Путін!», передає Vidia.

У статті журналіст Лідія Акришора розповідає про долі п’ятьох українських військових. Їх важко поранили на Донбасі, в результаті вони втратили одну або обидві ноги.

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Зараз бійці перебувають на лікуванні в австрійському реабілітаційному центрі – вчаться ходити.

Фото: Marko Mestrovic Photography

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