Завтра північний вітер принесе до України дощі з мокрим снігом

Температура повітря вночі та вдень буде приблизно однаковою, 0-8 градусів тепла. Лише у південній частині ще буде тепліше, до 8-10 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-9, на Закарпатті до 10 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.

В центральній частині - дощі. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

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У східних областяхочікуються дощі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У південній частині - також дощі. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

У Києві завтра пройдуть дощі. Температура повітря вночі та вдень 3-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.