Україна співпрацює з США над створенням аналогу SWAT
14:11, 13 березня 2015Суспільство
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Україна співпрацює з США в процесі створення у структурі українського МВС єдиного спецпідрозділу - аналога американської штурмової групи SWAT.
Найближчим часом буде представлена програма спецпідрозділу / www.bethesdamagazine.com
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє РИА Новости.
"З американським урядом, з американськими експертами ми співпрацюємо не тільки в області патрульної служби, у тому числі (співпрацюємо) і для створення єдиного українського поліцейського спецпідрозділу. У програмі уряду було написано, що (планується) створення єдиного спецпідрозділу за типом американського SWAT", - зазначив Аваков.
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За його словами, найближчим часом буде представлена програма такого спецпідрозділу.
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