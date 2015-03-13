У суботу Україну заллє дощами, а в неділю погода порадує сонцем

Температура повітря 1-8 градусів тепла. Лише у південній частині очікується до 8-10 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, у неділю - місцями невеликі опади. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-9, на Закарпатті до 10 градусів тепла.

У північних областях у суботу очікуються дощі, в неділю переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 градусів тепла.

В центральній частині - у суботу дощитиме, в неділю дощі пройдуть лише на Вінниччині. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

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У східних областях очікуються невеликі дощі та місцями. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У південній частині в суботу місцями невеликий дощ, в неділю - без опадів. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

У Києві в суботу пройдуть дощі, в неділю опади припиняться. Температура повітря вночі 2-4 тепла, вдень 4-6 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, 14 березня місцями пориви 15-20 м/с.