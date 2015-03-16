Київський суд визнав незаконною приватизацію лікарні "Феофанія"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, встановлено, що у 2010 році право власності на нежитлові приміщення лікувального закладу загальною площею майже 6 тис. кв.м, було перереєстровано за фізичною особою на підставі рішення Ворошиловського районного суду міста Донецька, нібито ухваленого понад 10 років тому.

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Проте, як встановила прокурорська перевірка, районний суд міста Донецьк ніколи не розглядав зазначену справу та не ухвалював жодного рішення щодо приміщень столичного лікувального комплексу.

За таких обставин прокуратура Шевченківського району звернулася до суду з вимогою скасувати запис державного реєстратора про зміну власника нерухомого майна ДП "Лікувально-профілактичний комплекс "Феофанія".

Суд, погодившись із позицією прокуратури, задовольнив позов у повному обсязі.