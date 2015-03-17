Міліція встановила особу провокатора заворушень в Костянтинівці

Про це у себе на Facebook повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Ківа.

"Особу винуватця заворушень встановлено, ведуться оперативні дії, найближчим часом він буде затриманий і постане перед законом", - повідомив Ківа.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого дівчинка 2008 року народження загинула, а жінка з немовлям, які її супроводжували, госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у проїжджаючі повз військові автомобілі. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли в Краматорськ, злякавшись самосуду.

Стихійний мітинг, що розпочався на місці загибелі дівчинки, призвів до заворушень у будівлі, де проживають українські військові.