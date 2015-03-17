На час розслідування ДТП в Костянтинівці відсторонили комбата - Генштаб
08:03, 17 березня 2015Суспільство
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Командира батальйону в Костянтинівці, де сталося ДТП за участю військовослужбовців, відсторонили від посади на час проведення розслідування.
Українські військові здійснили смертельне ДТП / facebook.com/vladymyr.berezin
Про це повідомив в. о. спікера Генштабу Владислав Селезньов.
ДТП в Костянтинівці: На час розслідування відсторонений командир батальйону
- Владислав Селезньов (@v_selezniov) 16 Березень 2015
«ДТП в Костянтинівці: На час розслідування відсторонений командир батальйону», - написав у Twitter.
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Як повідомляв УНІАН, у Костянтинівці Донецької області українські військові на БМД вчинили смертельне ДТП, в якій загинула дитина. Пізніше правоохоронцям дозволили стріляти на ураження, якщо хтось в Костянтинівці, використовує ДТП за участю БМД для масових зіткнень.
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