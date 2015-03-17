Завтра сонце прогріє повітря в Україні до +7, а на Одесу налетить шторм зі снігом

Негода охопить також Миколаївську, Херсонську області та частину заходу і центру. Вітер зі штормовими поривами залишиться тільки на півдні України. На решті території України очікується суха переважно сонячна погода. Температура повітря вночі від 4 тепла до 4 морозу, вдень 0-7 градусів тепла, на Закарпатті до 8-12 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині опади ймовірні у Хмельницькій, Тернопільській і Чернівецькій областях. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-8 тепла, на Закарпатті до 10-12 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха ясна погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

В центральній частині - пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом і поривчастим вітром, тільки на Дніпропетровщині буде переважно сухо. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-7 градусів тепла.

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У східних областях вночі очікуються дощі з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

У південній частині - місцями дощі з мокрим снігом, в Одеській області - сильні опади. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

У Києві завтра утримається суха, малохмарна погода. Температура повітря вночі 0-3 морозу, вдень 3-7 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на півдні пориви 15-22 м/с.