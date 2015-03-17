На Крим налетів потужний снігопад, знеструмлено кілька населених пунктів

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, через посилення вітру та рясні опадина вулицях столиці спостерігається справжня завірюха. Тротуари і дороги швидко засипає снігом, який, правда, швидко тане.

На проїжджій частині рух сповільнився, помітно стало менше машин, як і людей на вулицях.

Через арктичний циклону на півострові прогнозують ускладнення погодних умов. Очікується сильний північно-східний вітер 25-28 м/с, мокрий сніг, вдень місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень становитиме близько нуля градусів.

Читайте такожСША знову накрили сильні снігопади, Бостон засипало 2-метровими заметами (фото)Через снігопад без електропостачання залишилися близько 18 тисяч чоловік. Вдень у вівторок було знеструмлено 13 населених пунктів, з них чотири - частково.

Більшість відключених населених пунктів знаходяться у східній частині Кримського півострова: у Керчі та Ленінському районі.

На в'їзді в Керч у зв'язку з негодою рух транспорту ускладнено. Деякі машини застрягають у снігу і не можуть виїхати, передає Керч ФМ.