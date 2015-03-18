Через снігопад у Криму понад 20 населених пунктів залишилися без світла
04:15, 18 березня 2015Суспільство
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У Криму через рясний снігопад у вівторок, 17 березня, без електрики залишилися майже 10 тисяч осіб.
Через снігопад у Криму 21 населений пункт залишився без світла / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні прес-служби так званого "кримського главку МНС".
"Станом на 19.00, на території Криму без електроенергії залишається 21 населений пункт, з них шість - частково. Без електропостачання залишаються 9 741 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.
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Також наголошується, що понад 100 співробітників "Крименерго" і майже 40 одиниць техніки працюють над відновленням електропостачання.
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