Завтра в Україні сонце і тепло будуть боротися з дощем і мокрим снігом

На решті території очікується переважно сонячна суха погода, лише на півночі та в центрі місцями невеликі опади. Температура повітря вночі від 4 тепла до 3 морозу, вдень 0-7 градусів тепла, на Закарпатті до 8-12 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині на Волині опади малоймовірні, на решті території очікуються дощ і сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-8 тепла, на Закарпатті до 10-12 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода, лише в Житомирській і Київській областях очікуються невеликі опади. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

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У центральній частині невеликі дощі, місцями з мокрим снігом - на Вінниччині, на решті території переважно сухо. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-7 градусів тепла.

У східних областях - без опадів. Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

У південній частині - місцями дощі з мокрим снігом, на Запоріжжі очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 1-7 градусів тепла.

У Києві завтра місцями очікуються невеликі опади. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 3-7 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, на півдні пориви 15-20 м/с.