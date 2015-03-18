У Львові на території заводу вибухнула цистерна з аміаком (фото)

На місці події працюють надзвичайники в протигазах, повідомляє ZIK. Як повідомив речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, про надзвичайну подію на дріжзаводі надзвичайники довідалися із соцмереж. Офіційного повідомлення від керівництва заводу з цього приводу на номер 101 не надходило.

«Наші працівники потрапили на територію підприємства. Як повідомило керівництво заводу, проводилися роботи на відкритій території, внаслідок яких сталося раптове розгерметизування ємності, внаслідок чого пролунав хлопок», – повідомив Віталій Туровцев.

За даними ДСНС, унаслідок вибуху викидів в атмосферу не відбулося, не пошкоджено сусідні споруди, ніхто не постраждав.

Віталій Туровцев зазначив, що представники ДСНС та санстанції проведуть заміри повітря, аби достовірно пересвідчитися, чи відбувся викид шкідливих речовин в атмосферу.