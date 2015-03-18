Спрощена реєстрація препаратів для лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу

16:14, 18 березня 2015
Суспільство
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Кабінет міністрів прийняв постанову, що спрощує реєстрацію ряду медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом.

Квиташвили рассказал об упрощении регистрации Фото УНИАН

Про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

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"Прийняли... спрощену реєстрацію препаратів від ВІЛ-інфекції, туберкульозу і так далі", - сказав міністр.

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