Спрощена реєстрація препаратів для лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу

Про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

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"Прийняли... спрощену реєстрацію препаратів від ВІЛ-інфекції, туберкульозу і так далі", - сказав міністр.