Спрощена реєстрація препаратів для лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу
16:14, 18 березня 2015Суспільство
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Кабінет міністрів прийняв постанову, що спрощує реєстрацію ряду медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом.
Квіташвілі розповів про спрощення реєстрації некоторіх ліків / Фото УНІАН
Про це після засідання уряду повідомив журналістам міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.
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"Прийняли... спрощену реєстрацію препаратів від ВІЛ-інфекції, туберкульозу і так далі", - сказав міністр.
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