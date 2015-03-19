Сьогодні на Карпати, Прикарпаття та Буковину налетить потужний снігопад

Синоптики попереджають про сильний мокрий сніг в Карпатах, Прикарпатті та на Буковині.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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«Вдень 19 березня, в Карпатах, Прикарпатті та в Чернівецькій області сильний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу», - говориться в повідомленні.