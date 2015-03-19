Сьогодні на Карпати, Прикарпаття та Буковину налетить потужний снігопад

09:35, 19 березня 2015
Суспільство
1142 0

Синоптики прогнозують налипання мокрого снігу.

Синоптики обещают сильный мокрый снег / flickr.com/photos/livandphileas

Синоптики попереджають про сильний мокрий сніг в Карпатах, Прикарпатті та на Буковині.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Читайте такожЗавтра в Україні сонце і тепло будуть боротися з дощем і мокрим снігом

«Вдень 19 березня, в Карпатах, Прикарпатті та в Чернівецькій області сильний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу», - говориться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter