Сьогодні на Карпати, Прикарпаття та Буковину налетить потужний снігопад
09:35, 19 березня 2015Суспільство
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Синоптики прогнозують налипання мокрого снігу.
Синоптики обіцяють сильний мокрий сніг / flickr.com/photos/livandphileas
Синоптики попереджають про сильний мокрий сніг в Карпатах, Прикарпатті та на Буковині.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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«Вдень 19 березня, в Карпатах, Прикарпатті та в Чернівецькій області сильний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу», - говориться в повідомленні.
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