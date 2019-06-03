Міст безвідповідальності та небезпеки

Через міст, за шалені гроші збудований поспіхом до Дня Києва, розгорається справжній скандал. «Я відправив два звернення до правоохоронних органів - Нацполіції та НАБУ. Тут є склади злочину», - говорить народний депутат Юрій Левченко.

Про які саме злочини йдеться і хто вже встиг їх скоїти на новому скляному мосту? Народний депутат прямо звинувачує… мера: «Для нього це дуже зручна ситуація: можна вкрасти багато - раз, два – можна попіаритися… Це дуже зручний механізм для Кличка. Як вони граються з відкриттям парків, скверів, коли вони сотні млн вбухують і на цьому дуже сильно піаряться, але при цьому ще десь від 30 до 50% бюджетних коштів просто елементарно розкрадають», - говорить він.

Втім не тільки задля власного піару, але й аби відволікти увагу від корупційних скандалів за участі тіньового смотрящего за столицею – Вадима Столара. «Історія цього так званого моста Кличка, горе-моста, – це квінтесенція того, наскільки абсолютно злочинною і непрофесійною, насправді жахливою є для киян оця київська влада Віталія Кличка… Хоча вона частково Кличка, частково Столара, його ляльковода», - вважає Левченко.

Пан Столар - київський забудовник, наближений до мера Кличка. Політики називають його гаманцем очільника міста, який наповнюється грошима з усього напівлегального в столиці та, звісно, з бюджету. За словами Юрія Левченка, в мості також простежуються його інтереси.

Найстрашніше, що всі оборудки зі скляним мостом влада міста робила і далі робить, ставлячи під загрозу здоров’я та навіть життя киян і туристів. «Кличко своєю дією не введення в експлуатацію моста не тільки поставив під загрозу життя і здоров’я киян, він ще фактично пограбував місто на 1,7 млн грн просто на рівному місці. За такі гроші можна було відремонтувати якусь школу чи садочок», - вважає депутат Київради Прохор Антоненко.

Майже два мільйони гривень, про які каже київський депутат, це штраф, який вже мала б сплатити влада - за те що міст, виявляється, офіційно не введено в експлуатацію! Справа в тому, що об’єкт підвищеної небезпеки перед тим, як запустити на нього юрби народу, ДАБІ – державна архітектурно-будівельна інспекція - та інші органи навіть не перевірили.

«Наразі статус у моста – незавершене будівництво. І фактично на будівельний майданчик мер міста привів киян і сказав: гуляйте тут… На жаль, мер міста ризикує життям киян заради якоїсь наживи, заради грошей», - розповідає Антоненко.

«Заради грошей». Це в Києві вже одна з традиційних версій, яка здається ще більш імовірною, коли ми дізнаємося: фірма «Спецавто-Буд», якій віддали 250-ти мільйонний тендер на будівництво, виявляється, ніколи раніше сама тендерів не вигравала. І фактично є просто «пустишкою» із капіталом в якихось сім тисяч гривень.

«Вся ця історія чітко вказує на абсолютну аморальність, безпринципність, злочинність дій Кличка… Мені здається, це була остання крапля, коли зараз він просто піддав небезпеці життя десятка тисяч людей», - обурюється Левченко.

Обурення зрозуміле, адже цілком прогнозовано «Спецавтобуд», як з’ясовують «Гроші», сама мосту не будувала. Більшу частину бюджетних коштів, майже 180 мільйонів, «Спецавтобуд» перевів на рахунки іншої фірми – «Маст-буд» з Маріуполя, яка належить Михайлу Беккеру. Він, до речі, нещодавно встряв у корупційний скандал разом з мером Дніпра Борисом Філатовим...

А ось він – разом з Володимиром Гройсманом

І Петром Порошенком.

Тобто фірма «Маст-Буд» Беккера владі добре відома. І саме вона врешті будувала скандальний міст. За що як субпідрядник отримала, нагадаємо, приблизно 180 мільйонів. В той час як мерія заплатила тендерному переможцю – «Спецавтобуду» – 250. Куди поділась різниця в 70 мільйонів?

Юрій Левченко вважає, що вони осіли в кишенях «друзів Кличка і його бізнес-партнерів». При цьому Кличко ніби за все це і не відповідає, обурюється Левченко: «Вони розповідають, які вони молодці, парки, сквери реставрують, при цьому Київ розвалюється, а те, що стосується життя і діяльності міста, комфорту більшості киян - теплові лічильники, гаряча вода, дороги, школи, садочки - тут вони кажуть: а тут Кличко ні до чого. Це якісь аморфні чиновники, він тут невинен, він тут не знає. От сквер він відкрив, міст, оце він молодець».

Згоден з такою оцінкою і Прохор Антоненко: «Подається це так, що це не мер винен. Він наче нічого не може зробити. Це все винні якісь заступники або керівники департаментів. Але ж насправді хто ж призначив цих керівників департаментів і заступників? Той самий мер Кличко і призначив».

Тож у залишку маємо те, що тисячі людей щодня виходять на міст, який і будували незаконно, адже, за словами Юрія Левченка, земля під будівництво не відведена. Крім того, міст не введено в експлуатацію. В будь-який момент з ним може щось трапитись.

Відповідальність за це має бути невідворотною. Цього й домагається нардеп. Він не тільки надіслав запити у НАБУ і поліцію, але очікує на відповідне рішення Верховної Ради: «Я вважаю, що Верховна Рада України має оголосити в Києві перевибори. Має відправити Київраду і Кличка на перевибори на підставі злочинних дій Кличка».

Сабіна Обухова, Тетяна Стежар