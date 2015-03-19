Палиця попросив ГПУ та міліцію допомогти виплатити борги із зарплати співробітникам Одеського НПЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я ще 2 тижні тому звернувся до Генерального прокурора та міністра МВС із листом із проханням, щоб, як тільки надійдуть перші гроші від реалізації арештованого палива, у першу чергу, спрямувати їх на погашення заборгованості із зарплати працівникам НПЗ. Я в цьому дуже перший зацікавлений, тому що, як мінімум, вона потрапляє у відомості та статистику, а як максимум - це життя людей, яким нема за що жити», - заявив Палиця.

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Читайте такожнаціоналізації заводу

Він зазначив, що зараз на НПЗ тривають слідчі дії, які проводить МВС. Тому сьогодні завод, паливо - під арештом.

«Передане за рішенням суду паливо на зберігання державній компанії «Укртранснафтопродукт». Охорону заводу забезпечує підрозділ, наскільки мені відомо, «Київ-1», а не «Дніпро-1» - і він не має відношення ні до Коломойському, ні до «Привату», ні до мене. На заводі я не був. Охорона там стоїть державна, підприємство - державне, паливо взяте державою на зберігання», - заявив Палиця.

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Як повідомляв УНІАН, під час досудового слідства накладено арешт на нафтопродукти ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», який є об'єктом можливих злочинних посягань, у цілому майже на 65 тис. тонн.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за низкою статей, серед яких ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

4 лютого Господарський суд Одеської області задовольнив позовну заяву військової прокуратури Південного регіону в інтересах держави в особі Головного управління ДСНС в Одеській області до ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» про повернення заборгованості за надані послуги на суму понад 1 млн грн.