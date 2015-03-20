Понад 35 тисяч військових повернуться додому у рамках демобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"Під час демобілізації, що триватиме з 18 березня по 1 травня, додому повернуться 35 тс. 300 військовослужбовців, що були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період за указом президента від 17 березня 2014 року "Про часткову мобілізацію", - зазначив Селезньов.

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За його словами, вже 11 тис. 748 військовослужбовців отримали статус учасника бойових дій, а цього тижня на розгляд міжвідомчої комісії Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО направлено матеріали ще на 1 тис. 521 військовслуюбовця і працівника ЗСУ.

Окрім того, сказав Селезньов, міністр оборони Степан Полторак підписав черговий наказ про нагородження відомчими відзнаками 119 учасників АТО.

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