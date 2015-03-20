Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки загинув мирний житель

17:38, 20 березня 2015
Суспільство
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Бойовики здійснили обстріл Авдіївки, в результаті чого загинув мирний житель.

В Авдеевке от рук боевиков погиб мирный житель / Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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Він повідомив, що в результаті прямого попадання в приватне домоволодіння загинув чоловік. "На місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції", - написав він.

Post by Vyacheslav Abroskin.
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