Внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки загинув мирний житель
17:38, 20 березня 2015Суспільство
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Бойовики здійснили обстріл Авдіївки, в результаті чого загинув мирний житель.
В Авдіївці від рук бойовиків загинув мирний житель / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник Головного управління МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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Він повідомив, що в результаті прямого попадання в приватне домоволодіння загинув чоловік. "На місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції", - написав він.
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